Il Grappolo d’Oro entra nel vivo: "Una spinta per il nostro turismo"

"Potenza Picena e il Grappolo d’Oro, una simbiosi perfetta che va avanti da anni con la città che si veste a festa. E così si uniscono la tradizione enogastronomica locale e la nostra cultura, attraverso una manifestazione unica che rappresenta un mosaico bellissimo". Con queste parole il governatore Francesco Acquaroli è intervenuto all’inaugurazione della 61esima edizione della festa del Grappolo d’Oro, all’auditorium Scarfiotti. Erano presenti anche il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore al turismo Tommaso Ruffini, Giuseppe Castagna presidente della Pro loco, il direttore di Tipicità Angelo Serri e la presentatrice tv Hoara Borselli. "Adesso – ha aggiunto Acquaroli – dobbiamo essere più consapevoli, perché feste del genere possono dare la spinta al turismo e all’enogastronomia delle Marche, che è un’eccellenza e sta conquistando e i mercati internazionali. Da mesi prosegue il lavoro per realizzare il Grappolo d’Oro e l’attaccamento ai nostri valori è davvero enorme, grazie al lavoro della Pro loco e dei volontari: vedremo quindi i carri allegorici e tanto altro. Promuoviamo insieme cultura, spettacolo e tradizioni, per far crescere i nostri antichi borghi". Subito dopo è seguito un assaggio delle pietanze tipiche, cucinate dalle "vergare" potentine: la polenta arrosto con cicoria, i vincisgrassi alla maceratese, il pollo in potacchio e i sughitti.