Il grido dei negozianti: "In città non c’è nessuno, abbiamo perso il 70% rispetto all’anno scorso"

"L’attività va malissimo perché essenzialmente in città non c’è nessuno. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, abbiamo perso il 70%. Per la questione dei furti, la situazione è ugualmente devastante, molto strana, e collegata al fatto che, da una certa ora in poi, in città è la morte civile". Il bilancio negativo tracciato da Paolo Perini di Hab, che è anche presidente dell’associazione commerciati di Macerata, non lascia spazio a repliche o mezzi termini.

"C’è pochissima gente, e non mi riferisco solo al giovedì. Mi confronto anche con altri colleghi dell’associazione, con stime e dati. La questione furti poi, che va avanti da due settimane, è preoccupante. Sto facendo quotidianamente fotografie che inquadrano una città deserta. Con altri commercianti e baristi stiamo in giro la sera, nell’ottica di segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti, collaborare. Ma in città non c’è nessuno, e le questioni sono consequenziali. Spargendosi la voce che Macerata da una certa ora in poi è deserta, arrivano i furti. Non so poi come andrà l’eventualità di un nuovo centro commerciale periferico – aggiunge Perini con riferimento al progetto della Simonetti a Piediripa –, quello sarebbe la definitiva uccisione del movimento in centro, che già ora è terribilmente scarso".

Le attività vivono sulla rendita, chiudere la giornata con in cassa un centinaio di euro significa andare incontro alla chiusura, perché solo tenere aperto costa molto di più. Inoltre – spiega Perini riferendosi alle lamentele per gli orari della musica o il caos notturno – non si può porre nemmeno più la polemica dei residenti sul rumore. Ad essere assordante qui è il silenzio. Ci possono essere tante telecamere, ma il rischio è a questo punto che i ladri entrino nelle case. Con questo deserto poi immagina di essere una ragazza, magari tornando tardi da lavoro, ed andare in giro di notte…". "Sembra che non si sia interessati a Macerata. Oggi, venendo da Civitanova, all’imbocco di Macerata c’era una lunga fila. Invece che incentivare le persone a vivere il centro, si sta facendo l’esatto contrario. Sembra che, voluto o non voluto, ci sia un cambio di passo civile. Girando la sera ci si accorge come la stragrande maggioranza dei negozi siano chiusi. Ci vuole uno sforzo in più per capire che quanto viene fatto in centro a livello di commercio è estremamente faticoso".

Rispetto alla questione della pista di ghiaccio messa in piazza Mazzini invece che in piazza della Libertà, Perini precisa: "Andava fatto qualcosa di sinergico per tutta la città. Mettere la pista lì è anche giusto, ma anche tante piccole piazze andavano riempite, magari con casette e addobbi. Andava fatto sicuramente qualcosa di diverso", conclude.

