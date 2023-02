Il gruppo alpini alza la penna: "Ci serve una sede, anche piccola"

"Non chiediamo molto, solo una sede, anche piccola, per chi ha contribuito alla nostra patria e, soprattutto, per i nostri reduci a cui portare un po’ di rispetto". La richiesta accorata giunge dal gruppo alpini in congedo di Recanati, intitolato alla memoria della "Medaglia d’oro maggiore Mario Alessandro Ceccaroni", che da alcuni anni si è associato a quello di Castelfidardo nell’organizzare alcune attività. Eppure è una realtà numerosa che, guidata dal capogruppo Osvaldo Nardi, anche recentemente ha sfilato a Rimini in occasione del raduno nazionale. Ma non sembra meritare granché attenzione dall’amministrazione comunale, purtroppo. L’associazione una volta godeva di una sede nella zona dell’ex Foro Boario. Quando questa fu considerata inagibile, il Comune concesse una nuova sede nei locali di Villa Colloredo Mels, insieme ad altre due associazioni, l’Anpi (sezione di Recanati) e l’Asd Ciclo Club Recanati. Nel volgere di poco tempo, anche quella sede è diventata inospitale a causa di un guasto, avvenuto nel 2018, al contatore dell’acqua, che fu risolto non con la riparazione, ma con la chiusura di un tubo e del rubinetto principale. Così di fatto è stata eliminata la possibilità di utilizzare le parti in comune, quali il bagno, il tinello, la cucina e i riscaldamenti. Da allora, viste le condizioni di inospitalità dei locali, peraltro con gravi carenze igieniche, il gruppo alpini ha smesso di pagare il canone di affitto al Comune, proprietario dell’immobile, e quando ha bisogno di riunirsi o di organizzare incontri conviviali, chiede ospitalità al club Aquila che ha sede proprio, ironia della sorte, in via degli Alpini. "La sede – scrivono sui social – ci serve per incontrarci, socializzare e soprattutto per organizzare iniziative di solidarietà a favore delle persone bisognose". L’amministrazione si giustifica dicendo che per mettere mano all’impianto idrico e per rendere decorosi gli ambienti interni occorrerebbero diverse decine di migliaia di euro, ma lasciare l’immobile abbandonato non porterà, prima o poi, a far lievitare i costi per riportare lo stabile a uno stato di agibilità?

Antonio Tubaldi