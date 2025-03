Il gruppo di protezione civile al Giubileo dei volontari a Roma

Tra i tanti volontari accorsi in piazza San Pietro, a Roma, domenica scorsa per celebrare il Giubileo del mondo del volontariato, erano presenti anche i componenti del gruppo di protezione civile di Recanati. "È stata una giornata bellissima, carica di emozioni e di condivisione, che ci ha ricordato quanto sia grande e preziosa la famiglia del volontariato – ha commentato il coordinatore della protezione civile di Recanati Alessandro Mazzanti –. Ci dispiace che Papa Francesco non abbia potuto partecipare, a lui vanno le nostre preghiere di pronta guarigione. Un grandissimo ringraziamento va ai nostri volontari, che hanno rappresentato in questo evento importante il nostro paese e il nostro gruppo. Grazie a loro per l’impegno e la dedizione che dimostrano in ogni cosa senza mai sottrarsi". Sabato 8 si è tenuto il pellegrinaggio da piazza Pia alla basilica di San Pietro, domenica si è svolta la messa in piazza San Pietro, presieduta dal cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il servizio umano integrale: "Sono contento di salutare tutti i volontari a Roma per il loro pellegrinaggio giubilare – ha detto il cardinale Czerny, leggendo l’omelia preparata da Papa Francesco –. Per strada e tra le case, accanto ai malati, ai sofferenti, ai carcerati, coi giovani e con gli anziani, la vostra dedizione infonde speranza a tutta la società".

Antonio Tubaldi