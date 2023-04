Il gruppo fede, arte, cultura e tradizioni della Cisl alla scoperta dei gioielli abruzzesi

Una giornata importante per il gruppo fede, arte cultura e tradizioni della Cisl. Domenica scorsa, guidato dal direttore Ilario Contigiani, è andato alla scoperta di Atri. Prima tappa la splendida cattedrale romanica del duecento con affreschi di Litio, poi il teatro comunale ottocentesco e le chiese di Sant’ Agostino, San Nicola e San Francesco. La mattinata si è conclusa con la visita al Palazzo Ducale di Acquaviva. Nel pomeriggio il gruppo ha visitato la torre del Cerrano, area protetta che consente al Fratino di raggiungere le coste italiane a primavera per nidificare e ripartire in autunno. La specie è un importante indicatore biologico delle condizioni degli ambienti del litorale abruzzese.