Il gruppo Kos investe sul personale: "Un nuovo contratto vantaggioso"

Retribuzioni tabellari tra le più alte del settore, miglioramento economico che incide per il 10% circa dell’attuale retribuzione, scatti di anzianità triennali, contemplate e inquadrate adeguatamente tutte le professioni caratterizzanti, a partire dall’operatore socio-sanitario. Il gruppo Kos replica in questo modo alle dure critiche espresse nei giorni scorsi dai sindacati, evidenziando che ha deciso di applicare al proprio personale impegnato nelle Rsa (quindi anche in quella di Montecosaro), il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore assistenziale, sociosanitario e delle cure post intensive, sottoscritto il 13 settembre 2022 dall’associazione dei datori di lavoro Confcommercio Salute Sanità e Cura con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia e dalle Organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il nuovo contratto incoraggia la crescita professionale retribuendo 30 ore per il conseguimento dei titoli riconosciuti e 120 ore per la qualificazione professionale. Inoltre, viene riconosciuta ai dipendenti una assistenza sanitaria integrativa per sostenere le spese sanitarie attraverso il Fondo Est. In miglioramento anche gli altri istituti: previste 26 giornate di ferie e 56 ore di permesso. La settimana di lavoro resta di 38 ore settimanali con il riconoscimento di tutte le maggiorazioni per i professionisti che operano su turni". "Il contratto, scritto ad hoc per il settore e firmato da parti sociali che hanno grande rappresentatività – sottolinea Giuseppe Vailati Venturi, ad del gruppo Kos – è uno strumento adeguato a sostenere la nostra organizzazione in un contesto che cambia. La valorizzazione delle professionalità e il riconoscimento di vantaggi economici in busta paga sono gli elementi principali che l’azienda fornisce ai propri dipendenti, quale riconoscimento per la dedizione e la cura che tutti i giorni dedicano al proprio lavoro".