Il gruppo Mondial Suole verso il fallimento Avviato l’iter in tribunale, 150 posti a rischio

di Paola Pagnanelli

Mondial Suole verso il fallimento. La notizia è un terremoto per i 150 dipendenti e tutte le piccole aziende artigiane dell’indotto, alcune dei quali sono in attesa di pagamenti di alcune centinaia di migliaia di euro. Nel corso del 2022 la società con sede a Porto Recanati ha iniziato ad attraversare una serie di difficoltà. In primo luogo ci sono stati gli aumenti feroci dei costi per le bollette che, in una attività energivora al lavoro 24 ore su 24, sono passate da 900mila euro a oltre tre milioni. La guerra in Ucraina ha dato un altro colpo, chiudendo un mercato su cui lavoravano i clienti e togliendo dunque, dall’autunno, il 50 per cento della richiesta di produzioni per le calzature. La società ha tentato di risollevare le sue sorti contattando i fondi di investimento, ma l’operazione non è andata a buon fine. Nel frattempo, i 150 dipendenti sono entrati in sciopero, non avendo ricevuto gli stipendi. Una settimana fa l’astensione è stata sospesa, in seguito al pagamento delle tredicesime, ma la situazione era rimasta comunque incandescente visto che non tutte le somme spettanti al personale erano state saldate. Ora, arriva il passaggio al tribunale. Alcuni creditori infatti si sono rivolti alla sezione fallimentare con una istanza di liquidazione giudiziale. Le istanze sono arrivate via via per le tre società del gruppo, cioè Mondial Suole, Mondial Plast e Mondial Due. I creditori sono fornitori, società di somministrazione lavoro, terzisti, che rivendicano i pagamenti per il lavoro svolto. Per alcune piccole aziende artigiane, si parla di credito accumulati per qualche centinaia di migliaia di euro: un mancato incasso in grado di metterle ko. Martedì in tribunale a Macerata si è tenuta la prima udienza, davanti al giudice Enrico Pannaggi. Il gruppo è rappresentato dall’avvocato Massimo Bertola che però, contattato per avere chiarimenti sulla vicenda, ha risposto con un secco: "No comment". A questo punto, sarà il tribunale a dover valutare la situazione e decidere come procedere. Nel caso in cui la società fosse autorizzata a continuare a portare avanti la produzione, con una amministrazione controllata dal tribunale, ci sarebbe qualche speranza di salvezza per i dipendenti e anche per i crediti delle varie ditte di creditori. L’alternativa sarebbe la chiusura, con la liquidazione di tutti i beni riconducibili alle tre società per azioni e il saldo dei vari debiti accumulati. Il crac Mondial Suole è una nube nerissima sul futuro di numerosi lavoratori e le loro famiglie. La settimana scorsa si era svolto un incontro tra le tre direzioni aziendali, Confindustria Macerata, Confindustria Ancona e i sindacati, e si era parlato di "chiare prospettive di continuità occupazionale", che a questo punto diventano molto meno chiare.