Il gruppo per salvare il locale sfiora quota mille

Ieri sera sfiorava quota mille il gruppo Facebook ‘Salviamo il Pozzo’: tante le persone che si sono fatte avanti per cercare di scongiurare la chiusura del locale in vicolo Costa numero 5, aperto dal 1984. Scopo del gruppo, creato da Filippo Davoli e Sabrina Sannucci (mamma del cantante Piccolo G) è di escogitare soluzioni e proposte ai fini di aiutare i titolari Francesco e Paolo Bragoni. "Rimbocchiamoci le maniche". Tra le idee, una raccolta firme per smuovere l’intervento del Comune, una cena sociale, il tesseramento, la raccolta fondi. C’è chi si fa avanti per organizzare serate e si mette a disposizione per esibirsi gratuitamente, destinando tutto il ricavato ai proprietari, chi suggerisce di spingere per sfruttare la legge di tutela dei locali storici delle Marche, chi parla di cooperativa sociale, chi ancora propone di trascorrere al Pozzo tutte le prossime cene di compleanno dei partecipanti al gruppo Facebook. "Forse è il caso di provare a fare una riunione tra noi – dice Alessandro Savi –, in presenza, piuttosto che qui virtualmente. Si tratta di capire bene cosa propongono i gemelli e poi mobilitarsi". Per il Pozzo è arrivato lo sfratto, deve chiudere entro la fine dell’anno: terremoto, Covid e crisi energetica hanno messo a dura prova l’attività, che si vede costretta a mollare. Chissà che un giorno non possa rinascere altrove – sperano i tanti amici affezionati –, ma, intanto, si pensi a una soluzione per salvare quello che per 40 anni è stato tempio di musica di qualità e luogo privilegiato di discussioni politiche e filosofiche fino a notte fonda.

c. g.