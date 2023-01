Il gruppo "Riding Sixties" festeggia 30 anni di attività

Trent’anni di attività per il gruppo dei "Riding Sixties", fondato dal civitanovese Pietro Tirabassi (voce e chitarra). La mamma, maestra Lilia Pallotta, ha fatto scuola a tutti. Pietro è nato con la musica nel sangue, espressa con forte ascendente già negli anni del liceo Leonardo da Vinci a Fontespina. Il complesso l’ha fondato col batterista Enzo Civitareale (ex Corvi) sempre di Civitanova. "Primi passi? Sul lungomare di Civitanova – racconta Tirabassi – nelle estati 1991 e 1992, collaborando con i musicisti civitanovesi Antonio Sasso e Piero Cappella: ha suonato con noi nel mitico "Big Mama" a Roma. Il nostro primo manager? Elio Tosoni di Montecosaro". Tirabassi, laureato al Dams di Bologna, si è trasferito nella capitale per insegnare – come direttore della fotografia – nella Scuola di cinematografia Roberto Rossellini. "Ogni domenica sono sempre tornato a Civitanova. Festeggeremo il trentennale venerdì 20 gennaio sul grande palco del "Mammut Live Club" di Roma. Presenteremo il nuovo vinile Brit Mama. Ospiti quali il cantante Fulvio Tomaino, il cantautore Sale (Eugenio Saletti) e il violinista Pierluigi Pietroniro".

Ennio Ercoli