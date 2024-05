Il gruppo ultras in un documentario

Si intitola "So Carginello e me ne vanto" il documentario girato in città che narra la storia del mitico gruppo Ultras Potenza Picena 1977, fra i più storici e conosciuti nelle Marche. Una pellicola indipendente nata dal lavoro dell’associazione Looks Video, in collaborazione con la casa di produzione Looks, il Comune e le due squadre locali: Potenza Picena Calcio 1945 e l’Union Picena Calcio. E ieri, al Pincio, è stato presentato alla stampa il film.

C’erano il regista Luca Marcelli, il produttore Ernesto Vagnoni, il presidente dell’Union Picena Calcio Maurizio Rinaldelli, lo storico ultras Nazzareno Basili, l’ex calciatore potentino Enrico Carinelli, il vicepresidente dell’associazione commercianti "I Piceni" Cinzia Torretti e il presidente della Pro loco Giuseppe Castagna. "L’idea è nata perché tra i dilettanti è molto conosciuta in tutta la regione la tifoseria del Potenza Picena Calcio 1945 – spiega il regista Marcelli –. Anzi, è equiparabile a una città di 40mila abitanti o una squadra di serie C. Ed è un’anomalia visto che la "potentina", così come viene chiamata, ha raggiunto al massimo l’Eccellenza negli anni ‘90. Mi ha sorpreso il grande senso di appartenenza, che il calcio ha creato in città". "Il film dura un’ora e venti minuti – aggiunge Marcelli –, con 27 interviste tra tifosi, appassionati ed ex calciatori. Era difficile vedere ai tempi un tifo organizzato con striscioni, coriandoli, tamburi e 700 persone allo stadio. Uno dei picchi fu il derby contro il Porto Potenza giocato a Macerata, dove vennero 1.200 tifosi. "La cosa che è mi ha davvero colpito – ha raccontato Vagnoni – sono stati gli occhi commossi di tutti gli intervistati".

Mentre Basili ha sottolineato: "La storia è partita nel 1977, da un gruppo di amici che si ritrovava la domenica mattina al bar e poi andava allo stadio. Non avevamo nemmeno bandiere né sciarpe. Dopo di noi sono nati gli altri gruppi: Skorpion 2004 e Ultimi Romantici". La presentazione ufficiale ci sarà il 18 maggio con la mostra di foto storiche a tema e street food, alle 18, in via degli Orti. E alle 21, nel campo sportivo Favale Scarfiotti Skorpion, la prima proiezione.