Il Karlovarsko a un passo dalla sfida contro Civitanova

Esattamente tra un mese la Lube affiancherà alla SuperLega anche gli incontri in Europa, quest’anno purtroppo mediante la Challenge Cup, la terza competizione continentale. In attesa del 12 novembre (ma potrebbe essere il 13 o il 14) quando i biancorossi debutteranno nei 16esimi di finale, si è disputata la partita di andata dei 32esimi tra le due formazioni che puntano a diventare prossime rivali di Civitanova. In Croazia i cechi del Karlovarsko hanno avuto la meglio con un netto 0-3 sui padroni di casa del Mursa Osijek e quindi sono strafavoriti per guadagnare il pass a metà della prossima settimana. Un confronto contro di loro non sarebbe una novità per la Lube che li ha già affrontati nella fase a gironi della Champions League del 2019 e battuto due volte col massimo scarto. In tutto i club al via della Challenge Cup 2024-2025 sono 48, parecchi dell’est e dell’area scandinava. Tra i più noti Lublino, importante realtà della Polonia che ha acquistato Leon ed è allenata da quel Massimo Botti che nel 2023 ha fatto alzare a Piacenza la Coppa Italia. Chissà che Leon e Civitanova non si ritrovino un’altra volta contro… Dopo avventure ininterrotte in Champions dall’ormai lontano 2011, la Lube "scenderà" due piani sotto (in mezzo c’è la Cev Cup) per quella manifestazione vinta proprio nel 2011 a Smirne contro i padroni di casa dell’Arkas. All’epoca era l’unico trofeo europeo che mancava nella bacheca biancorossa dopo l’allora Coppa Campioni e la Coppa Cev.

an. sc.