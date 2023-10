Il killer sotto choc in cella: "Non ha nemmeno i vestiti ed è rimasto proprio solo"

"Il mio assistito è ancora sotto choc, piange ed è rimasto completamente solo. Gli hanno voltato tutti le spalle al punto che sono andato io a comprargli dei vestiti compatibili con il carcere e dovrò tornare nei prossimi giorni per portargli un farmaco salvavita che aveva prenotato in farmacia prima del delitto". Ruggero Benvenuto, l’avvocato di Franco Panariello, il killer di Titti Marruocco, è appena uscito dal carcere di Montacuto. "Panariello ha iniziato il percorso psicologico ed effettuato già due sedute – spiega ancora il legale – È molto turbato, cerca di dare spiegazioni ma quello che è accaduto venerdì notte lo vede fumoso come fosse un sogno. Non è in grado di descrivere bene quegli attimi". Forse qualcosa più di attimi, visto che l’autopsia ha rilevato 39 coltellate in diverse parti del corpo? "Non è in grado di descrivere bene quanto è accaduto – sottolinea Benvenuto – Sicuramente ha compiuto un errore e ha torto ma non può essere umiliato. Un detenuto ha dovuto prestargli dei vestiti e ricordo che tre giorni dopo l’udienza del 14 settembre nel processo in cui era accusato di maltrattamenti (e la moglie ha dichiarato anche di essere stata più volte violentata, ndr) Panariello ha avuto un infarto ed è stato operato all’ospedale regionale di Torrette. Da marzo quando è stato accusato di maltrattamenti e violenze è in cura al centro di salute mentale di Fabriano e da allora non dorme più la notte. Il 14 ottobre, proprio a un mese esatto da quell’udienza, lei muore. Si dovrà capire cosa si è rotto nella sua testa. Se ci sia stata la premeditazione o se si sia trattato di un raptus. Così come resta da capire se sia scattato o no l’allarme del braccialetto elettronico e in che tempi. In due episodi precedenti in un incontro casuale al bar non avrebbe suonato e anche quando lui e lei si trovavano in due immobili diversi nella stessa via". La sorella di Concetta paventa la possibilità che lei possa essere stata violentata venerdì notte prima di essere accoltellata. "Non c’è ancora il referto dell’autopsia non credo siano possibile dire certe cose". Panariello è solo in carcere, ma i figli? Uno dei due gemelli sembra essere più neutrale e nei prossimi giorni potrebbe recarsi in carcere a vedere come sta il padre. "Voglio precisare – aggiunge Benvenuto – che lui è molto preoccupato per i figli e tiene molto a loro. In particolare per la sedicenne. Nel processo mi pregò di non fare domande e non metterla in difficoltà perché stava già male. ‘Preferisco non difendermi e farmi accusare (secondo le accuse aveva maltrattato e dato un calcio alla figlia, ndr)’ mi ha detto. Aveva anche cercato un avvocato per suo figlio ai domiciliari".

Sara Ferreri