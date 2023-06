Il lago delle Grazie in poche ore si è svuotato

di Lucia Gentili

Ad ogni allerta meteo delle ultime settimane, al lago delle Grazie di Tolentino, da prassi è stata aperta la paratoia per evitare il superamento del limite di sicurezza e quindi per far defluire l’acqua. L’altro ieri, però, un grande tronco con le radici, ha impedito ai tecnici di richiudere la paratia. Risultato: nel giro di poche ore il lago si è svuotato. Un’immagine desolante, una distesa di fango. Un problema già precedente all’ondata di maltempo (tanto che è in programma un intervento per la rimozione del materiale accumulato, con un progetto di 5 milioni finanziato dal Mit). Ma che con le piogge continue è peggiorato; ora sul fondo, oltre alla melma, si sono depositati fanghi e detriti portati dal Fiastrone (affluente del Chienti). "Mercoledì abbiamo dovuto aprire la paratoia perché è arrivata una piena – spiega il direttore Assm Sandro Meschini – ma, al momento della richiusura degli organi di manovra, non ci siamo riusciti a causa dell’ostruzione di un tronco trascinato dalla corrente. È stato necessario calare dei panconi (barre di metallo) con l’autogru e consentire l’intervento in sicurezza per la rimozione dei materiali che impedivano la richiusura". Ieri è stata chiusa la strada via Piersanti Mattarella e resterà chiusa fino alla fine dei lavori. I residenti delle contrade Sant’Andrea e Rofanello possono utilizzare via Pianibianchi. Oggi dovrebbe terminare l’operazione. "Ovviamente abbiamo dovuto sospendere la produzione di energia elettrica – specifica Meschini –. Dobbiamo attendere l’innalzamento del livello del lago prima di poter ripartire con il funzionamento delle turbine".