Il lato nascosto dei professori

All’istituto comprensivo “Luca Della Robbia” c’è stata la “settimana culturale” che ha coinvolto gli alunni della Secondaria di primo grado dei plessi di Appignano e Montefano.

Noi studenti abbiamo sperimentato un modo diverso di fare lezione mediante esperienze di laboratorio, giochi didattici, esperimenti e altro ancora abbiamo scoperto come la scuola possa trasformarsi in un luogo in cui sia possibile imparare cose impensabili. Non solo, i professori ci hanno mostrato il loro lato nascosto e divertente rendendoci partecipi delle loro passioni e interessi, poi i nostri pomeriggi durante questa settimana sono stati riposanti perché non ci sono stati assegnati compiti: niente male!