Il lavoro al mercato ittico nel libro di Lanfranchi

Un’esperienza di lavoro al mercato ittico cittadino come fonte d’ispirazione per un libro di poesie.

Questa la storia che ruota attorno alla ‘Trilogia dell’acqua’, opera dell’architetto civitanovese (trasferitosi a Fermo) Andrea Lanfranchi che nel 1999, per sostenere i costi degli studi universitari, fece un’esperienza lavorativa al Mercato ittico comunale e oggi, a distanza di quasi 25 anni, ha messo nero su bianco quelle emozioni raccontando volti, ambienti, oggetti, atmosfere e avvenimenti conditi da alcuni scatti. Venerdì pomeriggio, nella sala convegni del Banco Marchigiano, circa novanta persone hanno assistito alla presentazione del libro organizzata dall’Associazione dantesca con il patrocinio del Comune, moderata dal giornalista Domenico Bartolini e impreziosita dal video di Andrea Gentili, dalle foto di Peppa Bartolucci, dal violino di Alessandro Petroselli e dalla voce recitante di Mattia Bartolini.

"Gli sguardi vitrei dei pesci – ha spiegato Andrea Lanfranchi - sembrano fissare i loro interlocutori, primo tra tutti chi trasporrà in versi il racconto della loro fine e vedrà in essi, come in uno specchio, un riflesso del proprio destino di uomo".

Però, in una cassa, "l’arrancare nel vuoto delle canocchie sopra un Golgota animale" sembra "quasi voler graffiare lo sguardo muto di Dio, sottolineando, nell’angoscia dell’imminente fine, la forza del desiderio di una risposta sul senso del proprio destino".

Per Lanfranchi, "il pesce è pienamente metafora sia della condizione umana sia dell’attimo di estremo dolore provato da Cristo nei suoi ultimi istanti sulla croce, inchiodato al suo destino, come ogni uomo".

Francesco Rossetti