Il lavoro di studenti e studentesse

La terza D dell’istituto Lucatelli - Don Bosco di Tolentino è stata coinvolta in un’interessante riflessione sul ruolo della donna e sulla parità di genere. Su questo argomento le studentesse e gli studenti hanno scritto le loro idee, esperienze, racconti, hanno raccolto le opinioni di altri ed ecco quanto realizzato per l’iniziativa promossa dal Carlino la cui referente per la scuola è la professoressa Monia Palombo. Ecco l’elenco degli alunni e alunne della 3ª D: Almir Ahmeti, Sofia Ansovini, Gessica Bardhi, Natalia Cesolari, Sofia Del Dotto, Valton Emini, Emma Fiorgentili, Giulia Gatti, Anxhelo Kopili, Letizia Menchi, Aleandro Mercuri, Dylan Mercuri, Samin Pal, Matteo Pasetti, Tea Pasqualini, Bleona Seferi, Samuele Tartari.