Il lavoro muta, va rimodulata la formazione

Alessandro

Feliziani

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche per un giorno nella tua vita. Questo

antico aforisma ha rappresentato l’aspirazione di ogni essere umano. Intende dire che il lavoro non sarà mai un peso, ma è cambiata la società. Già doversi spostare da un paese ad una altro per lavorare può essere faticoso, poi ci sono le incombenze di famiglia, i lavori domestici, le necessità dei figli, le relazioni sociali. Tutti siamo “sovraccarichi” e anche il lavoro rischia di apparire un peso insopportabile, mentre – al contrario – per chi il lavoro non lo trova, la sua mancanza diventa motivo di avvilimento e di depressione. Sul Carlino leggiamo spesso di imprenditori che non trovano mano d’opera e figure

professionali adeguate alle loro esigenze. Tra i diversi motivi due su cui ragionare: il

primo è che molti giovani non danno più al lavoro il valore centrale che un tempo

esso aveva; il secondo è il mercato del lavoro, diventato estremamente mutevole e

dinamico. Il sistema formativo andrebbe rimodulato per preparare i giovani anche ai lavori che oggi “non esistono”, ma che l’evoluzione sociale e

tecnologica proporranno da qui a pochi anni. Domani, nelle celebrazioni del 1° maggio, si parlerà di concrete situazioni del momento. Giusto farlo, ma bisognerà riflettere su come

prepararsi al futuro del mondo del lavoro, già oggi in rapido mutamento.