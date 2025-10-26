Il "Leadership Forum" di Roi Group fa centro a Milano

Successo per la 14esima edizione del Leadership Forum, l’appuntamento annuale organizzato da Roi Group, realtà con sede a Macerata, che ha riunito al teatro degli Arcimboldi di Milano oltre 1.800 ceo, top manager e imprenditori di aziende italiane e multinazionali, e più di 2.300 collegati in streaming. Tra i nomi ospiti, Howard Yu, professore e stratega dell’innovazione; Kim Scott, ex dirigente in Google e YouTube; il regista e scrittore Ferzan Ozpetek. Si è parlato di leadership empatica con Nathalie Nahai, psicologa esperta di comportamento digitale; di purpose aziendale con Hubert Joly, ex ad di Best Buy. Poi Diana Nyad, protagonista della traversata a nuoto da Cuba alla Florida senza gabbia di protezione dagli squali. Nella seconda giornata Daniel Goleman, padre dell’intelligenza emotiva; Benedetta Giovanola, titolare della prima Cattedra europea di Etica dell’intelligenza artificiale, e Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale all’Università di Bath, fino al campione Gianmarco Tamberi. "Volevamo offrire – dice Marcello Mancini, presidente e ceo di Roi Group – una visione degli strumenti utili a costruire la leadership del futuro". Il Forum 2025 ha segnato una svolta per Roi Group, che ha rafforzato con un’operazione di rebranding un ecosistema che unisce grandi eventi, speaker bureau, editoria e comunicazione.