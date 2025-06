Il legame di Loro Piceno e Józefów. Promozione culturale oltre i confini

Lettera d’intenti per un’amicizia e una promozione culturale oltre i confini. Il Comune di Loro Piceno ha accolto la scuola polacca Szkola Podstawowa nr 3 im di Józefów, offrendo agli studenti storia, cultura e memoria. I ragazzi si sono potuti immergere nella storia condivisa tra Italia e Polonia, visitando in particolare il Museo delle due guerre mondiali curato da Luca Cimarosa. Una delegazione di Loro Piceno è stata a sua volta invitata in Polonia per le celebrazioni locali. Il sindaco Robertino Paoloni, la consigliera Mara Timi e Cimarosa sono stati ospitati a Józefów. Le due amministrazioni hanno firmato una lettera d’intenti per instaurare una futura cooperazione basata su partenariato, amicizia e rispetto. "La nostra missione è di promuovere Loro Piceno oltre i confini nazionali", ha spiegato il sindaco. "La memoria del Secondo corpo polacco ci unisce in un percorso che va oltre le frontiere geografiche, creando una base per future collaborazioni" ha aggiunto Timi. Nei giorni scorsi il primo cittadino è stato anche a Pont-Audemer, in Francia, per la mostra fotografica "Respirando... fotogrammi" del concittadino Giuseppe Dell’Orso.