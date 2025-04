Il legame tra la città e il Pontefice. Ricordi e incontri indimenticabili

Tanti fili legano Recanati a Papa Francesco, scomparso ieri a Roma. Tra i primi a ricordarlo il sindaco Emanuele Pepa, che ha voluto condividere il suo ricordo: "Non dimenticherò mai l’onore di aver ascoltato, dalla sua voce, le parole con cui accoglieva appena un anno fa imprenditori e dirigenti di Confartigianato giunti da tutta Italia per ricevere la sua benedizione. La sua umanità, la saggezza e il suo sguardo sul lavoro e le comunità resteranno un faro. Era un uomo che predicava pace e speranza con umiltà e semplicità. Prego che, da lassù, possa fermare gli orrori delle guerre". A nome suo e della comunità recanatese, il sindaco ha espresso profondo cordoglio. Al Papa fu consegnata una preziosa pergamena scritta a mano da Malleus, fondatore dell’Antica bottega amanuense di Recanati. "Che emozione vedere Papa Francesco avvicinarsi incuriosito ai nostri lavori – aveva commentato Malleus –. È stato un momento indimenticabile". A consegnare il dono fu Elia Pepa, figlio del sindaco e allora presidente di Confartigianato Marche. Per lui non si trattava del primo incontro con il Papa. Era infatti il 2016 quando, ancora bambino, in piazza San Pietro riuscì a sfuggire alla sorveglianza della famiglia e della guardia svizzera per correre incontro al pontefice. Un gesto spontaneo, che Papa Francesco accolse con un abbraccio, immortalato in una foto che finì in copertina sull’Osservatore Romano.

Un altro legame risale all’aprile 2023 quando il Papa nominò Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, vescovo titolare di Recanati. Proprio l’arcivescovo Ravelli ha letto l’ultima omelia del Papa a Pasqua.

ant. t.