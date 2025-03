Il legame tra mare e città nel dipinto di Ilaria Pellerito

Un’opera pittorica nell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova celebra il legame tra la città e il mare. Nell’ambito del progetto artistico "Vedo a Colori- museo d’arte urbana", ideato dallo street artist Giulio Vesprini, direttore artistico dei murales che impreziosiscono i moli del porto di Civitanova, l’ufficio circondariale marittimo ha accolto il secondo prestigioso contributo della pittrice civitanovese Ilaria Pellerito. Ha realizzato un’opera pittorica di grande valore simbolico nella sede dell’ufficio, la prima fu realizzata nel 2016. Il dipinto, concepito come una finestra aperta sul mare, raffigura il porto di Civitanova in tutta la sua vitalità e dinamicità, restituendone un’immagine autentica e suggestiva. L’opera esprime con forza il legame tra la città e il suo scalo marittimo, trasmettendo il senso di appartenenza e l'importanza del mare per la comunità locale. Il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, tenente di vascello Chiara Boncompagni, rivolgendo un sentito ringraziamento alla pittrice ha evidenziato come tale contributo artistico rappresenti anche un simbolo tangibile della profonda connessione tra il porto e la città. "È stata una bellissima esperienza - ha detto l’artista Pellerito - un lavoro che ha rimesso in moto la mia creatività toccando con mano la bellezza di questi luoghi che rendono Civitanova unica; sono lavori importanti che aprono a nuove prospettive che ci rinnovano ogni volta. Ringrazio Giulio Vesprini per avermi coinvolta per questa seconda opera Capitaneria di Porto e il comandante Chiara Boncompagni, che ha voluto fortemente questo murales". "Il murales - ha detto Vesprini - omaggia la nostra città e abbellisce il comando marittimo come una vera e propria galleria d’arte".