Il lento spopolamento dei comuni. Culle vuote e giovani in fuga. In crescita solo Montecosaro

In poco più di un quarto di secolo, dal 2024 al 2050, la provincia di Macerata passerà da 302.175 a 264.819 abitanti, con un calo di 37.356 residenti (una media di 1.436 l’anno). Questo dicono le più recenti previsioni dell’Istat, periodicamente aggiornate. L’anno passato l’orizzonte temporale, partendo dal 2023, si era fermato al 2043, quest’anno si è spinto un po’ più oltre, confermando uno scenario futuro tutt’altro che rassicurante. Fermo restando che le previsioni demografiche sono tanto più incerte quanto più ci si allontana dalla base di partenza, i numeri non inducono comunque all’ottimismo: il processo di denatalità in corso da tempo, infatti ammesso che si riesca a farlo, può essere invertito in tempi medio lunghi, non certo brevi.

Nel quadro generale, oltre al dato della provincia, sono riportate le previsioni inerenti a 17 comuni, solo uno dei quali, quello di Montecosaro, vedrà crescere – sia pure di poco – i suoi abitanti: dai 7.432 del 2024 ai 7535 del 2050, 103 in più.

Tutti gli altri registrano il segno meno, a partire da Tolentino che, se queste previsioni diventeranno realtà, subirà un vero collasso demografico, passando da 17.516 a 12.519 abitanti, 4.997 in meno. In termini di decrescita, seguono Macerata, da 40.553 a 37.790 (- 2.763), Corridonia, da 14.604 a 12.513 (-2.091), Matelica, da 9.012 a 7.007 (- 2.005), Camerino, da 5.961 a 3.981 (- 1.980), Cingoli, da 9.494 a 7.607 (- 1.887), San Severino, da 11.776 a 10.028 (-1.748), Recanati, da 20.663 a 19.022 (- 1.641), Monte San Giusto, da 7.418 a 6.025 (- 1.393), Montecassiano, da 6.716 a 5.425 (- 1.291), Pollenza, da 6.165 a 4.900 (- 1.265) e Civitanova, da 42.091 a 40.956 (- 1.135). Calo al di sotto delle quattro cifre per gli altri comuni: Treia, da 9.020 a 8.157 residenti (- 863), Potenza Picena, da 15.499 a 14.700 (- 799), Morrovalle, da 9.794 a 9.115 (- 679) e Porto Recanati che, sostanzialmente, mantiene la sua posizione, da 12.536 a 12.522 abitanti, quattordici in meno. Questi i dati in valore assoluto, in termini percentuali la situazione – ovviamente – è diversa: il maggior calo riguarda Camerino (- 33%), seguita da Tolentino (- 28,5%), Matelica (-22,2%), Pollenza (-20,5%), Cingoli (-19,9%), Montecassiano (- 19,2%), Monte San Giusto (- 18,7%), San Severino (-14,8%), Corridonia (-14,3%), Treia (-9,5%), Recanati (-7,9%), Morrovalle (-6,9%), Macerata (-6,8%), Potenza Picena (-5,1%), Civitanova (- 2,6%), Porto Recanati (-0,1%), Montecosaro (+1,3%).

Vale la pena ricordare, ancora una volta, che al calo demografico è associato un aumento dell’indice di invecchiamento: sempre di meno e più vecchi.