Il libero arbitrio sulle scadenze dei prodotti

Pierfrancesco

Giannangeli

Mi raccomando, guarda la scadenza. Quante volte abbiamo sentito, o ci è stata rivolta, questa espressione? Un numero, più o meno, tendente all’infinito. Tanto che, ogni volta che con lo sguardo perso nel nulla, volteggiamo tra gli scaffali del supermercato, facendo avanti e dietro tra una corsia e l’altra, non trovando mai quello che cerchiamo – ma perché spostano sempre le cose? ci chiediamo per autoassolverci, quando in realtà nessuno ha cambiato niente, la disposizione è sempre quella, siamo noi che non memorizziamo – però quel chiodo fisso, quel tarlo ricorrente, almeno quello, nella capoccia ci è rimasto: guarda la data di scadenza, e in caso, questa è la successiva raccomandazione, prendi la confezione che sta più dietro, perché sicuramente scadrà più avanti nel tempo. Bene, queste sagge indicazioni, che affondano la loro origine nella notte dei tempi e grazie alle quali siamo diventati acquirenti maggiorenni col nostro carrellino della spesa, che con gli anni è diventato sempre più grande, d’un colpo sono state cancellate da una direttiva della Commissione europea che ha deciso di aggiungere alla classica e rassicurante indicazione "consumare preferibilmente entro" o il più secco "scade il", e seguono giorno, mese e anno precisi, inequivocabili, appunto ha deciso che si può aggiungere anche la frase "spesso buono oltre". E no, dai. Se la prima dicitura, nel suo affermare senza possibilità di replica, era rassicurante almeno per noi spesaroli sì maggiorenni, ma mai professionisti, questa nuova seconda espressione ci manda in confusione. Di sicuro gli autentici professionisti dell’acquisto queste cose le sapevano già – nella loro infinita conoscenza dei segreti che si nascondono dietro un pacco, una scatola, una confezione di qualsiasi genere – lasciare invece a noi dilettanti del supermercato l’esercizio del libero arbitrio non si sa a quali conseguenze può portare. E’ come per le mezze stagioni che non ci sono più, non sai mica come vestirti.