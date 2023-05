Il libro degli alunni illustrato da Palmarucci

L’artista Claudia Palmarucci, insignita del titolo di migliore illustratrice al prestigioso Premio Andersen 2023, sarà l’autrice dei disegni che decoreranno il testo che verrà pubblicato e presentato a settembre, nato da un progetto scolastico dedicato alla libertà e alla lotta antifascista sul monte San Vicino, realizzato dai ragazzi della primaria di Matelica, coordinati dall’insegnante di religione Laura Biasetti. A presentare il volume saranno poi due personaggi altrettanto di eccezione: Frida Di Segni ed il cardinale Edoardo Menichelli, che da bambini vissero il dramma della guerra nel paesino di Serripola. Biasetti ha dichiarato che "come insegnanti della scuola primaria di Matelica non possiamo che congratularci con Claudia, felicissime di questo suo traguardo. Siamo onorate di averla avuta tra noi in questo anno scolastico per la presentazione in anteprima nazionale alla nostra scuola de ‘L’incanto del buio’ e per i laboratori di illustrazione che ha tenuto con i nostri alunni di quarta. Li ha seguiti per settimane insegnando loro le tecniche di illustrazione di un albo illustrato".

Matteo Parrini