Il libro della primaria Lodi conquista il pubblico

Ha ottenuto un largo successo il libro "I ribelli della montagna", presentato sabato mattina al Teatro Piermarini e realizzato a cura della scuola primaria Mario Lodi di Matelica. Ad intervenire la maestra coordinatrice del libro Laura Biasetti, la dirigente scolastica dell’Ic Mattei di Matelica Roberta Carboni, il professor Paolo Coppari dell’Istituto storico di Macerata, l’artista Claudia Palmarucci illustratrice del testo e vincitrice del premio Andersen 2023, il maestro Alberto Roscini dell’Ic Montessori - Pini di Roma, Chiara Pacifici dell’ufficio formazione di Amnesty International Italia. Presenti alla cerimonia di presentazione anche il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani e l’assessore al Turismo e Sviluppo economico Maria Boccaccini, in rappresentanza anche della Fondazione Il Vallato che ha patrocinato la pubblicazione. Esposti per l’occasione anche i disegni realizzati dai bambini matelicesi coordinati dalla Palmarucci.

Nella prefazione del libro è intervenuto il cardinale Edoardo Menichelli che ha scritto: "Sono stato compagno di giochi di due figli del medico Mosè Di Segni ricordato dai ragazzi: Frida ed Elio. La famiglia Di Segni, durante il tempo delle leggi razziali, trovò salvezza nella ospitalità offerta in una casa vicina alla mia. Ho avuto la gioia di rivederli anni dopo e abbracciarci come fratelli. Lodo questi ragazzi e le loro insegnanti perché ci invitano a non dimenticare e a custodire la memoria per impedire che stagioni così dolorose si ripetano".

m. p.