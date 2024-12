Il libro di Alimenti su San Giovanni

Dopodomani alle 16.30 in Cattedrale presentazione del volume "Macerata, la Cattedrale di San Giovanni e il Collegio della Compagnia di Gesù" dell’architetto Giacomo Alimenti, edita dalla Diocesi - in collaborazione con l’Archivio di Stato e col patrocinio dell’Archivio Romano della Compagnia di Gesù, il soprintendente Giovanni Issini, supervisore tecnico-scientifico, Rosella Bellesi e Pierluigi Moriconi per la direzione tecnico-scientifica per l’architettura e le belle arti. 448 pagine e 500 foto a colori ricostruiscono la storia della chiesa e del Collegio dei gesuiti. Alla presentazione interverranno il preposto della Cattedrale don Gianluca Merlini, il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli, il rettore Unimc John McCourt, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, il presidente dell’Ordine degli Architetti Vittorio Lanciani, il direttore dell’Abamc Piergiorgio Capparucci.