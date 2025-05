Il libro di Amici su Vittore Crivelli

Sabato, alle 17.30, la sala consiliare del Comune di Sarnano ospiterà la presentazione del volume "Vittore Crivelli e i castelli marittimi delle Basse Marche" di Nicolas Amici, edito da Giaconi Editore. Dopo i saluti istituzionali, il professor Francesco Pirani, docente di Storia medievale all’Università di Macerata, introdurrà il contesto storico in cui operarono i fratelli Crivelli. A seguire, i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata alla Pinacoteca comunale, dove sarà possibile ammirare da vicino la tavola "Madonna adorante il Bambino e angeli musicanti", realizzata da Vittore Crivelli intorno al 1490 per la chiesa di San Francesco. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dal Centro studi sarnanesi, "rappresenta un’occasione unica per riscoprire la figura di Vittore Crivelli, artista profondamente legato al territorio e per valorizzare il prezioso patrimonio custodito nella Pinacoteca", spiegano i promotori.