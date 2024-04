Il libro di Censi sull’Alzheimer

"E adesso? Il signor Wouter non ricorda di essere stato sposato, né tanto meno di essere vedovo, né di avere due ragazzi..". Quando viene diagnosticato l’Alzheimer viene sconvolta la vita di tutti i membri della famiglia. Il malato non solo non ricorda il passato, ma ha difficoltà a muoversi e a parlare. Per questo, l’Anteas ha organizzato un incontro per martedì alle 18 nella sala polivalente dell’Ircr, per parlare della malattina e presentare il libro di Simone Censi "Gli immemori di Santa Dinfna".