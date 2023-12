Il libro di Minoja oggi alla Statale

Un appuntamento con i libri promosso dalla Biblioteca Statale di Macerata in collaborazione con l’Accademia de’ Catenati e organizzato dall’associazione culturale "ev". È la presentazione del libro dello scrittore milanese Marco Minoja, "I corpi celesti" in programma oggi alle 17 da parte dalle fondatrici della casa editrice "ev": la scrittrice Lucia Tancredi, Stefania Monteverde (direttrice editoriale) e Marina Peral Sanchez presidente dell’associazione. "Il rito benaugurante di ogni libro di ev casa editrice è la presentazione nella amatissima Statale. Perché una biblioteca resta sempre un luogo comunardo di resistenza civile e culturale", scrive Tancredi. Aggiunge Monteverde: "Un pomeriggio in biblioteca tra libri nella settimana prenatalizia è un grande regalo che possiamo fare a noi stessi, una pausa per respirare. È un regalo l’appuntamento con Minoja e il suo nuovo libro, racconti di storie minime che vagano negli universi come corpi celesti".