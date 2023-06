Il libro di Mogliani in biblioteca

Venerdì, alle 21, la biblioteca comunale di Belforte del ospita la presentazione del libro "Somiglianze, il sogno nel ricordo" della recanatese Noemi Mogliani. "In questo romanzo sottolinea l’importanza di non rinunciare ai sogni cogliendo le opportunità e le occasioni che ogni volta si presentano – spiegano gli organizzatori –. Racconta di Veronica, una donna, mamma di tre bambine, con un carattere determinato e anche un po’ aspro e scostante forse anche determinato da un passato di abbandono della madre. L’abbandono ha scavato nell’animo di Veronica un vuoto che non ha mai saputo colmare e che ha determinato anche il fallimento del suo rapporto con Giulio e l’incapacità di amare davvero le figlie. Sarà l’ex compagno, insieme a misteriose lettere, l’artefice di un incontro capace di mescolare le carte in tavola rimettendo in gioco le sorti di più persone".