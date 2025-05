Il libro "Luce" e mindfulness in biblioteca

Clarissa Gori presenta il suo libro "Luce" alla Mozzi Borgetti martedì alle 18. Sarà un incontro all’insegna della letteratura e del benessere interiore, diviso in due momenti e organizzato dal Consiglio delle donne. "Luce" si snoda tra scoperta e poesia; ogni verso risuona come un’emozione pura, un piccolo ma prezioso tassello che compone un grande mosaico di resilienza femminile e della straordinaria capacità di trasformare le ferite in una forza luminosa.

Nella seconda parte dell’incontro, si parlerà invece del mondo della mindfulness – una pratica specifica di meditazione centrata sulla consapevolezza dell’esperienza personale presente che invita ad osservare con curiosità la propria esperienza, con atteggiamento aperto, curioso e non giudicante – con la guida di Francesca Caldarelli, psicoterapeuta e istruttrice mindfulness.

"Luce" esplora la resilienza delle donne – afferma la presidente del Consiglio delle donne Lorella Benedetti –. La mindfulness, invece, ci insegna a vivere nel presente, ad accogliere le emozioni senza giudizio e a trovare la pace interiore anche nei momenti di caos. Queste pratiche non solo ci aiutano a essere più resilienti, ma ci permettono anche di connetterci in modo più autentico con noi stessi e con gli altri".