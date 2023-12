Il libro sui cento anni del liceo scientifico

Sarà una settimana intensa per il liceo scientifico Galilei con una serie di festeggiamenti che chiuderanno l’anno dedicato al centenario della scuola. Si comincia oggi, alle 17.30 nella sala della biblioteca Statale di via Garibaldi, con la presentazione del libro "100 anni di liceo scientifico Galilei a Macerata", a cura dell’associazione "Amici del Liceo Galilei". Il libro è frutto di una scrittura a più mani a cui hanno collaborato docenti ed ex docenti del liceo, nonché numerosi ex alunni. Tra gli autori Angelo Angeletti, Paola Ballesi, Chiaretta Capodaglio, Allì Caracciolo, Tiziana Colotti, Federico Gaspari, Roberto Giusti, Daniela Latini, Alfredo Maulo, Daniela Moltedo, Stefania Monteverde, Stefano Perugini, Rita Santarelli, Francesca Tesei. La presentazione sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica Roberta Ciampechini e del presidente dell’associazione, Stefano Perugini. Ingresso libero.