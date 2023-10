Il ’licenziamento’ arrivato mentre era in negozio

"Il sindaco mi ha revocato la delega? Non ne so niente. Adesso valuterò, ma al momento non ho dichiarazioni da fare". E’ sabato mattina e Manola Gironacci sta lavorando nel suo negozio (è titolare della gioielleria Ibis in corso Umberto) e apprende dal comunicato stampa del sindaco che non è più assessore. Poche parole le sue, poi scatta la consegna del silenzio, a Civitanova e su su fino ai vertici provinciali e regionali della Lega. Ieri nessuno ha commentato, a caldo, la decisione di Ciarapica di revocare la delega al turismo che Gironacci gestiva dal luglio dello scorso anno. Una risposta ufficiale del partito è attesa entro oggi. Candidata con la civica Civitanova Unica, alle amministrative del 2022 la Gironacci raccoglie 87 preferenze ed entra in consiglio comunale, ripescata in seguito alla nomina ai lavori pubblici di Ermanno Carassai. Nello scacchiere della giunta, manuale Cencelli alla mano, spettano due assessorati a Civitanova Unica e Ciarapica la sceglie per gestire il turismo e va ad occupare la poltrona che fu di Maika Gabellieri. Giochi del destino, anche lei venne defenestrata - nel luglio del 2020 - da Fabrizio Ciarapica e anche lei pagò in quel periodo il ‘peccato’ di voler passare alla Lega, lasciando la lista con cui era stata eletta, Vince Civitanova. Un assessorato fatale quello del turismo e anche questa volta, come tre anni fa, si pone per il sindaco il problema di dover pensare al sostituto in chiave femminile, per riuscire a mantenere l’equilibrio delle quote rosa perché venuta meno la Gironacci, le ‘assessore’ sono solo due, Roberta Belletti e Barbara Capponi. Ciarapica ha già chiarito che intanto avocherà a sé la delega al turismo per poi decidere a chi riassegnarla; per logica a una esponente di Civitanova Unica.