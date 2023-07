Il liceo Da Vinci conterà su dieci aule in più

Ampliamento dell’istituto Da Vinci di Civitanova, realizzazione e ampliamento della nuova palestra all’istituto Mattei di Recanati. Tre i progetti portati avanti dalla Provincia per un investimento di 5 milioni di euro e i lavori sono iniziati in questi giorni. Per quanto riguarda i licei Da Vinci, previsti interventi per 2.647.488 euro da destinare alla realizzazione di un nuovo fabbricato che ospiterà dieci aule su due piani, oltre a un locale adibito a ripostiglio e servizi igienici. Tra l’edificio esistente e quello nuovo si formerà una corte interna che sarà interessata da opere di sistemazione degli spazi esterni tramite un disegno a tema, realizzato con diverse tipologie di pavimentazione e di aree a verde. I lavori, diretti dall’ingegner Sara Capodaglio della Provincia, sono stati aggiudicati alla ditta ’GM Costruzioni Srl’ di Fano e la chiusura del cantiere è prevista per luglio 2024.

Per l’Iis Mattei in programma il completamento dell’ampliamento dell’istituto (1.320.000 euro), primo stralcio già stato realizzato nel 2019. Nel progetto esecutivo, redatto dai tecnici della Provincia, inserita la realizzazione di altri due piani sopra quello esistente, per nuove aule e laboratori. I lavori, diretti dall’architetto Arianna Cingolani, della Provincia, sono stati aggiudicati alla ditta ’Simo Costruzioni Srl’ di Camerino e la conclusone dell’intervento è prevista per maggio 2024.

"Visto il numero crescente di iscritti per il nuovo anno scolastico – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e la consigliera con delega all’Edilizia scolastica Laura Sestili – si è resa necessaria la possibilità di realizzare una nuova palestra, per l’importo di 1.210.000 euro, a servizio del Mattei". Il progetto prevede un edificio nella zona dell’attuale campetto esterno, tra la struttura scolastica in ampliamento e la palestra esistente. Sarà articolato in un solo piano relativamente allo spazio occupato dal campo da gioco e in due piani fuori terra per la porzione adibita a spogliatoi e a magazzini deposito. I lavori, diretti dall’ingegner Sara Capodaglio, della Provincia, sono stati aggiudicati alla ’C.A.R. Società Cooperativa’ di Rimini. Dureranno fino a luglio 2023.

l. c.