Il liceo Da Vinci fa risultato al campionato italiano di biliardo

Gli studenti del liceo “Leonardo da Vinci” sono stati i protagonisti al campionato italiano di biliardo, disputatosi a Cervia. Una vittoria ancor più prestigiosa se si considera che i ragazzi rappresentavano le Marche. L’appuntamento ha chiuso il progetto “Scuola e biliardo” e ha visto impegnate 13 classi dell’istituto civitanovese con oltre 300 studenti. Le lezioni di biliardo si sono tenute nella sede del Tiro a Volo. "Complimenti agli studenti e agli organizzatori – ha commentato il vice sindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi –. Tramite il progetto biliardo, i giovani possono allenare la mente e divertirsi. Iniziative così stimolano l’aggregazione e consentono di acquisire competenze cognitive, relazionali e strategiche". Emozionato Sergio Felicetti, presidente della Csb Biliardi. "Come società siamo orgogliosi di rappresentare un progetto che rafforza e migliora l’immagine del biliardo. Ringrazio Simone Cardelli, presidente provinciale Fibis Marche, i tre istruttori che sono stati impagabili, il dirigente Francesco Giacchetta e i docenti del Liceo Da Vinci, a partire da Stefano Pavone che ha sempre creduto in questo progetto". Gioie anche per Mario Brocchini, istruttore federale di biliardo, e Stefano Pavoni, insegnante di Scienze motorie al Liceo Da Vinci.

Giuliano Forani