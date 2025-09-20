La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaIl liceo Da Vinci in difesa dei diritti di Gaza
20 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Il liceo Da Vinci in difesa dei diritti di Gaza

Il liceo Da Vinci in difesa dei diritti di Gaza

Una lettera firmata da 108 docenti e 35 assistenti e collaboratori porta l’attenzione sull’emergenza umanitaria in atto

L’ingresso del Liceo Da Vinci

L’ingresso del Liceo Da Vinci

Per approfondire:

Docenti e personale Ata del liceo Leonardo Da Vinci di Civitanova si schierano a difesa dei diritti umani a Gaza. Una dichiarazione sottoscritta da 108 insegnanti su 147 e da 30, su un totale di 35, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici.

"Quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza – affermano – è una drammatica emergenza umanitaria che coinvolge migliaia di civili, tra cui un numero elevatissimo di bambini e bambine". I firmatari ricordano che la Costituzione italiana "afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e che "l’educazione alla pace, alla solidarietà e al rispetto reciproco è parte integrante delle finalità della scuola italiana e il crescente rischio di normalizzazione di atteggiamenti discriminatori, razzisti o indifferenti difronte alla sofferenza umana impone un chiaro posizionamento etico e pedagogico delle istituzioni educative".

Da qui partono i firmatari per esprimere "la ferma condanna verso ogni forma di guerra, violenza indiscriminata contro i civili e violazione dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al genocidio in atto a Gaza", con l’impegno messo per iscritto "a promuovere, nell’ambito delle attività scolastiche, iniziative che contribuiscano a formare una coscienza civica, critica e solidale, nel rispetto del pluralismo e della missione educativa della scuola".

Una analoga iniziativa era stata presa nei giorni scorsi anche dal personale docente e Ata del liceo Giacomo Leopardi di Recanati.

Lorena Cellini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza