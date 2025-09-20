Il liceo Da Vinci in difesa dei diritti di Gaza

Docenti e personale Ata del liceo Leonardo Da Vinci di Civitanova si schierano a difesa dei diritti umani a Gaza. Una dichiarazione sottoscritta da 108 insegnanti su 147 e da 30, su un totale di 35, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici.

"Quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza – affermano – è una drammatica emergenza umanitaria che coinvolge migliaia di civili, tra cui un numero elevatissimo di bambini e bambine". I firmatari ricordano che la Costituzione italiana "afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e che "l’educazione alla pace, alla solidarietà e al rispetto reciproco è parte integrante delle finalità della scuola italiana e il crescente rischio di normalizzazione di atteggiamenti discriminatori, razzisti o indifferenti difronte alla sofferenza umana impone un chiaro posizionamento etico e pedagogico delle istituzioni educative".

Da qui partono i firmatari per esprimere "la ferma condanna verso ogni forma di guerra, violenza indiscriminata contro i civili e violazione dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al genocidio in atto a Gaza", con l’impegno messo per iscritto "a promuovere, nell’ambito delle attività scolastiche, iniziative che contribuiscano a formare una coscienza civica, critica e solidale, nel rispetto del pluralismo e della missione educativa della scuola".

Una analoga iniziativa era stata presa nei giorni scorsi anche dal personale docente e Ata del liceo Giacomo Leopardi di Recanati.

Lorena Cellini