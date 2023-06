Il liceo Da Vinci lancia un percorso naturalistico

"In tre anni 180 ragazzi delle terze classi del liceo Leonardo da Vinci hanno entusiasticamente preso parte al progetto "Cluana Urban Nature", che ha portato all’inaugurazione del "Percorso naturalistico" del nostro istituto". A dirlo il professor David Fiacchini (nella foto), docente di scienze. "Tutto ha preso il via nel 2018 – racconta – sulla scia degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, tenuto conto che i ragazzi d’oggi hanno scarsa opportunità di stare all’aria aperta nella loro adolescenza, come invece accadeva alle generazioni passate". L’area Micheletti, dove è stato costruito il Liceo, è stata coltivata fino al 1990. Chi abitava in Corso Garibaldi e via Battisti vi faceva anche qualche passeggiata, per un bel viottolo bianco e verde scortato da gelsi. Poi son venuti tutti gli edifici pubblici e privati attuali. "Con questo progetto, che ci ha permesso di vincere anche mille euro, grazie al Wwf – prosegue Fiacchini – i ragazzi hanno effettuato un riscontro tra libro di testo e realtà sotto i propri occhi. Lavorando per predisporre il percorso naturalistico nella scuola è scattato l’interesse e aumentata la motivazione". Cosa è emerso in particolare? "Che una modestissima area verde cittadina, dentro il recinto scolastico, può nascondere piccole-grandi sorprese. Quindi siamo passati ad osservare la "diversità biologica", a livello di fauna e flora. Dietro la Scuola anni fa era stata lanciata anche l’idea degli "orti di città", che poi è scivolata via. Lo studio ha portato i ragazzi ad elaborare anche una mappa, stampando un dépliant utile per i visitatori. Gli studenti di tutti i licei sono oltre 1500, con i genitori e gli abitanti del quartiere che vi gravitano abbiamo una comunità di potenziali interessati di oltre quattromila persone. Proprio all’ingresso del liceo abbiamo posizionato una bachec , per indirizzare la scoperta".

Ennio Ercoli