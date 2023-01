Il liceo Da Vinci sostiene la Colombia: "Al ritmo della verità"

Un messaggio di pace da Civitanova alla Colombia. Questo il senso dell’appuntamento di ieri al Liceo da Vinci, che ha visto la partecipazione di circa 250 ragazzi delle classi quinte. L’iniziativa nasce dal concorso indetto dall’Università per la pace ‘Se vuoi la pace prepara la pace’ che vede il liceo come partner del ‘Nodo Italia’ a sostegno della ‘Commissione della berità colombiana’ nel progetto vincitore di concorso ‘Al ritmo della verità’. All’incontro – un focus sul conflitto colombiano – sono intervenuti il preside del Da Vinci Francesco Giacchetta, i rappresentanti dell’Università per la pace Mario Busti e Davide Guidi, i membri del ‘Nodo Italia’, la politologa Gloria Mendiola e la docente Alessandra Ciurlo e, in collegamento dalla Colombia, la docente Francesca Senesi. Il dibattito è stato moderato dalla referente scolastica del progetto e insegnante di filosofia Barbara Amato, accompagnata dalle note del gruppo ‘Drum circle’ del maestro Marco Lorenzetti.