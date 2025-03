Il Liceo del Made in Italy attivato da settembre. Manca solo il decreto

Il Liceo del Made in Italy, all’istituto omnicomprensivo "A. Gentili – V. Tortoreto", si farà. Non è ancora ufficiale, bisogna aspettare il decreto di fine aprile. Ma comunque è intenzione dell’Usr Ufficio scolastico regionale autorizzarlo in modo che sia attivo da settembre, per il prossimo anno scolastico. L’Usr quindi, considerati i numeri, ha intenzione di attivare questa scuola a settembre.

"Il Liceo del Made in Italy mira a promuovere la cultura italiana, a favorire l’internazionalizzazione e a sviluppare competenze pratiche; attraverso laboratori e stage in aziende locali, gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite – era stato spiegato prima delle iscrizioni dall’omnicomprensivo -. Il programma prevede: corsi di studio incentrati su discipline come storia dell’arte e del design, scienze giuridiche ed economiche per il made in Italy; collaborazioni con esperti del settore e aziende locali per stage e progetti pratici; eventi e manifestazioni per promuovere le eccellenze del territorio. La scuola ha evidenziato le ore in più di Pcto, alternanza scuola-lavoro. Una scelta che punta a rilanciare, ridare sostegno e ossigeno all’entroterra. Crediamo fino in fondo nella rinascita di una zona che ha origini prestigiose".

Il nuovo indirizzo lo scorso anno era stato attivato dall’Iis Ricci di Macerata ma non aveva avuto iscritti. E invece a San Ginesio dovrebbe diventare presto realtà.