Il liceo Galilei compie 100 anni: previsti otto grandi appuntamenti

di Barbara Palombi

Il liceo scientifico "Galileo Galilei" festeggia il centenario con otto appuntamenti, un traguardo importante per l’istituto, che è stato il primo liceo scientifico nato in regione nel 1923. Le iniziative sono state promosse insime al Consiglio regionale, il Comune e la Provincia e con la collaborazione dell’Università di Macerata e Camerino. "È un momento di grande soddisfazione per il nostro istituto – spiega la dirigente Roberta Ciampechini – l’organizzazione per il centenario ha richiesto un grande impegno. È stato fondamentale il supporto di tante realtà e aziende locali che hanno appoggiato con entusiasmo le nostre idee". "L’amministrazione sostiene tutte le iniziative per questa importante ricorrenza – prosegue il sindaco Sandro Parcaroli – che racchiude la storia di una delle più prestigiose scuole del territorio". Sabato, alle 10, in piazza della Libertà, il primo appuntamento con gli studenti del liceo che daranno il via alle celebrazioni con un flash mob. "Un grande lavoro di squadra – sottolinea la docente Giuseppina Capodaglio – che ci ha permesso di metterci in gioco e siamo orgogliosi dei risultati che il nostro istituto ha raggiunto". Si prosegue al foyer del Lauro Rossi dove, alle 11.30, sarà inaugurata la mostra di scienze naturali e, fino alle 18, sarà realizzato un annullo filatelico che verrà apposto sulle cartoline create per il centenario. Il 5 aprile, alle 17.30, alla Mozzi Borgetti, si svolgerà l’incontro "Galileo Galilei tra scienza arte e fede", mentre il 14, alle 17.30, nella sala Giovanetti dell’istituto, ci sarà la conferenza "Il Galilei e la Fisica: 100 anni tra curiosità e paradossi", con la partecipazione di Francesco Vissani; nella sede succursale, si terrà la mostra di fisica. Il 10 maggio, alle 17.30, nella Sala Giovanetti, appuntamento con "Centarte" con la partecipazione del professore Matteo Malatini. Si riprenderà il 10 ottobre, alle 17.30, nell’auditorium di Banca Macerata con "Le Marche nella letteratura", a cura di Filippo Davoli, con l’intervento del rettore John McCourt, mentre sabato 25 novembre, alle 17.30, nella sede centrale del liceo, si svolgerà la conferenza: "Il segreto dell’enigma perfetto". Venerdi 1° dicembre alle 21, al teatro Don Bosco gli studenti porteranno in scena lo spettacolo musicale: "Il nostro Galileo" e sabato 16, alle 21, al Lauro Rossi si terrà la serata di gala conclusiva.