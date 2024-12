Il liceo "Leopardi" apre le sue porte ai ragazzi delle medie

Il liceo Leopardi ha aperto le porte sabato e domenica scorsi per accogliere gli studenti delle terze medie alle prese con l’imminente scelta degli studi superiori. "Orientarsi significa letteralmente "trovare l’oriente", cioè il punto in cui nasce il sole e, in senso più ampio, capire quale direzione scegliere per raggiungere la meta – ha detto la dirigente Angela Fiorillo –. L’inizio di un nuovo cammino rappresenta sempre un momento di smarrimento, per questo è importante seguire i propri interessi. Abbiamo costruito una scuola che sia per gli studenti luogo amico, una comunità dove i sogni e i progetti possano trovare ascolto e realizzazione". Prossimi appuntamenti, dalle 15 alle 19, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 gennaio.