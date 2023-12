Il liceo Leopardi mostra l’offerta didattica

Appuntamento con la "Scuola aperta" al liceo classico linguistico Leopardi di Macerata, sabato e domenica scorsi. L’attività di orientamento per gli studenti delle medie è stata preparata da altri incontri, come i laboratori di lingue classiche e moderne o gli incontri nelle scuole di provenienza. A "Scuola aperta" le famiglie hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la dirigente Angela Fiorillo e con numerosi docenti e studenti. Sono stati predisposti laboratori, sono state presentate le curvature, da quella giuridico-economica a quella biomedica, dall’indirizzo delle comunicazioni all’Igcse, da quest’anno aperto anche agli studenti del linguistico. Un’altra importante novità, per l’indirizzo linguistico, è rappresentata dalla possibilità, dal prossimo anno, di frequentare la sezione che vede l’abbinamento dello spagnolo al tedesco. Sono state poi presentate alcune attività che arricchiscono l’offerta del liceo Leopardi: il teatro, il coro e la band d’istituto. Le prossime giornate di Scuola aperta saranno sabato 13 e domenica 14 gennaio, poi sabato 20 e domenica 21 gennaio. Tutte le informazioni sono nel sito dell’istituto https://www.classicomacerata.edu.it/.