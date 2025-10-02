Il liceo Leopardi saluta le matricole. Ospite il rettore

Accolti i nuovi studenti delle classi prime al Liceo classico linguistico Giacomo Leopardi di Macerata, con la tradizionale Festa della Matricola a conclusione del Progetto Accoglienza. In apertura la performance canora di Carolina Galassi (4GL) con "Imagine" di John Lennon. Laura Crucianelli e Nicholas Fontana, docenti di Lettere del Liceo, hanno avviato la cerimonia, con il saluto del nuovo dirigente scolastico Simone Cartuccia: "La Festa della matricola è il trampolino di lancio delle nuove classi - ha detto Cartuccia - che si avviano in un percorso di cinque anni in cui plasmeranno le loro coscienze grazie a studi ed esperienze". A nome di Unimc, con cui l’Istituto collabora in numerosi progetti, è intervenuto il rettore John McCourt, affermando: "Formate le vostre idee sul mondo, che sono le radici su cui costruire il vostro futuro". Poi la consegna delle spillette del Liceo Leopardi alle matricole da parte dei ragazzi dell’ultimo anno. Ospite della serata anche l’attore e regista Francesco Facciolli, attivo in compagnie teatrali amatoriali e professionali, e con cui l’Istituto collabora da dieci anni. "Questi anni vi serviranno a riempire uno stampo che ancora è leggero - ha spiegato Facciolli -: in questo metterete sofferenze, fallimenti, ma soprattutto esperienze e possibilità. La libertà viene dalla conoscenza".