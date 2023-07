"Il liceo non andrà all’ex orfanotrofio. La giunta ha fallito"

"Licei in centro? Promessa non mantenuta. Un altro flop della giunta Massi-Sclavi". La coalizione del centrodestra unito (Tolentino nel Cuore, Fratelli d’Italia, È Viva Tolentino, Lega, Forza Italia, Udc) interviene sul mancato trasferimento delle dieci classi del classico Filelfo in centro storico, all’ex orfanotrofio. "La risposta perentoria e definitiva della Provincia, che mette la parola fine allo spostamento, sigilla l’ennesimo fallimento di una compagine che a tredici mesi dal suo insediamento – prosegue il centrodestra – non ha portato a casa nessuno dei punti fondamentali del programma con cui si era presentata ai cittadini. E lo sigilla non perché cambia idea o fa i dispetti, ma perché in primo luogo tiene alla sicurezza dei ragazzi e in seconda battuta ha dimostrato di saper mantenere gli impegni presi con noi quando eravamo forza di governo e con la cittadinanza circa il campus scolastico, la cui assegnazione dei lavori è imminente. La giunta Massi-Sclavi ha venduto fumo ai cittadini con argomenti dove non aveva alcuna competenza specifica, tanto da dover mettere mano alla struttura dopo il termine dei lavori non essendosi accorto nessuno che in quei locali ci pioveva. Il sindaco Sclavi è ostaggio di quella parte dell’ex centrodestra che oggi sta in silenzio e non ci mette la faccia; la parte di maggioranza che tiene Sclavi in ostaggio prova a tenere i piedi in due staffe in attesa che la situazione evolva, pronta a salire sul prossimo carro del vincitore".