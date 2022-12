Il Lido della Polizia cambia pelle: una gara per concessione e lavori

Lido della Polizia, avviata la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi estivi nella struttura balneare che sorge sul lungomare nord. Il ‘contratto’ avrà la durata di dodici anni, con vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dello stabilimento, con spese a carico dell’aggiudicatario della gara a cui verranno affidati i servizi di balneazione e che avrà la possibilità di avanzare una proposta di finanza di progetto per un successivo periodo. Chi vuole partecipare alla gara dovrà accedere alla piattaforma telematica con il sistema Asp di Consip Spa, sul portale acquinretepa.it, sul quale gli operatori economici interessati dovranno registrarsi. Per la presentazione delle offerte c’è tempo fino a sabato 11 febbraio e lo schema della proposta avanzata dovrà seguire le indicazioni contenute negli atti di gara disponibili sul sito http:questure.poliziadistato.itMacerata-Amministrazione trasparente. Gli interessati potranno richiedere informazioni anche ai numeri di contatto indicati negli atti di gara o all’indirizzo pec: [email protected]

Il lido della Polizia, che ha incontrato molto gradimento la scorsa stagione estiva, sarà oggetto di una operazione di ricostruzione integrale, secondo un progetto già approvato dalle autorità comunali. Il futuro delle concessioni demaniale è tutti gli effetti vincolato alle conseguenze della direttiva comunitaria Bolkestein, che tiene con il fiato sospeso l’intero settore balneare.