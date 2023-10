Il "Lion D’Oro" assegnato a don Franco Valeriani

Nella cornice del Lanciano Forum di Castelraimondo si è svolta la cerimonia di consegna del Lion D‘Oro, da parte del Lions club Camerino alto maceratese, a Don Franco Valeriani, sacerdote originario di Sorti, comune di Sefro, che si è dedicato tutta la vita all’aiuto ed all’ascolto dei poveri e degli emarginati. Don Franco Valeriani fonda nel 1980 "La Tenda", una comunità per tossicodipendenti a Foligno, sperimentando una esperienza di recupero con l’aiuto degli abitanti di Valtopina in Umbria. Dopo la scoperta dell’Aids, negli anni ’80, si è dedicato, all’aiuto ed all’assistenza dei malati. Fonda nel 1993 un’altra associazione la "Stella del Mattino" ed apre una casa di accoglienza a Spello sempre per i malati Aids. Si distingue insieme al suo gruppo di collaboratori, per la fervente attività progettuale e di missione all’estero nei villaggi più poveri in Chiapas (Messico), in Guatemala e Nicaragua per gli ospedali pediatrici, poi l’India in varie regioni nel 2005 e nel 2023 una nuova sede della Stella del Mattino grazie alle suore di Spello per l’accoglienza dei senzatetto. "Mi commuovo tanto - afferma il sacerdote -. Io amo tanto Sorti e le persone che vi sono, siamo cresciuti insieme. Ma soprattutto perché io sono un sortese". Alla cerimonia presenti i sindaci di Castelraimondo, Patrizio Leonelli, e di Sefro, Pietro Tapanelli, l’assessore di Camerino, Silvia Piscini, il cons. regionale Renzo Marinelli e per il Lions club oltre al presidente di Camerino, Pietro Valeriani, sono intervenuti il presidente di zona, Mauro Ferranti, la presidente di circoscrizione, Maria Elma Grelli, l’officer del club di Foligno, Giuseppe Loi e l’officer del club di Castelfidardo, Francesco Forti.