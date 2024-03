Il Lions Club Matelica compie 18 anni. Bilancio delle attività e premiazioni

Il Lions Club Matelica ha celebrato la sua diciottesima Charter Night al ristorante il Marchese del Grillo di Fabriano. Tanti gli ospiti dell’incontro, tra i quali il governatore del Distretto 108 A, Marco Candela, l’ipg Francesca Ramicone, il primo vicegovernatore Mario Boccaccini, il secondo vicegovernatore Stefano Maggiani, la presidente della Fondazione dei Lions Clubs per la Solidarietà Francesca Romana Vagnoni, l’assessore regionale Chiara Biondi, il vicesindaco di Matelica Denis Cingolani, il presidente Zona B 3 Circoscrizione Walter Landi, il presidente del Lions Club Fabriano Francesca Giantomassi, il presidente del Lions Club Osimo Nazzareno Donzelli. Nel saluto del presidente del club, Manila Bellomaria, sono state ricordate le molteplici attività svolte dal sodalizio nel tempo e quelle future. Sono state anche consegnate due Chevron per i 10 anni di appartenenza al club: una da parte del governatore Candela al socio Mario Basilissi, l’altra da parte della presidente Vagnoni al socio Fabrizio Coicchio. Infine l’ipg Ramicone ha consegnato una Mjfp, la più alta onorificenza Lions, alla socia Matilde Amina Murani Mattozzi per il lavoro svolto nell’anno sociale 2022-2023.

m. p.