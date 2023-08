Il luna park di Michele Greco aperto ai giovani disabili

Un pomeriggio di divertimento ‘in esclusiva’ al luna park di Civitanova per i ragazzi con sindrome down. Risate e gioia a profusione anche per i genitori. Vedere le giostre in funzione con luci e musica di giorno è abbastanza inusuale, ma il divertimento è stato ugualmente assicurato. Come ogni anno il gestore Michele Greco ha messo a disposizione gratuitamente il parco divertimenti per un pomeriggio. Il suo è un luna park “storico” che funziona dai primi anni ‘70. Inizialmente era allestito nel piazzale davanti la Capitaneria di Porto, poi si è spostato nell’ex Casa del Balilla per poi stabilirsi nel piazzale di fronte allo stadio. "Organizziamo questa giornata tutti gli anni dal ‘79 – spiega Greco – e mettiamo gratuitamente a disposizione dei ragazzi tutte le giostre che vogliono provare con il nostro personale. È bello perché molti vengono ad abbracciarmi per la goia". Sono state ospitate le associazioni Amadown, Anffas e Union Picena di Potenza Picena. I ragazzi, una ventina, hanno provato diverse attrazioni, ma le più gettonate sono state l’autoscontro, la barca oscillante del pirata, la casa delle streghe e il bruco mela. "Vederli felici ci ripaga di tutto – racconta Marisa Morresi, mamma e organizzatrice –. Non ci sono altre parole, basta guardarli. E a dire il vero si divertono anche le mamme". Tra un’attrazione e l’altra c’è stato tempo anche per una merenda in pieno stile luna park con bibite fresche e patatine. Hanno portato il saluto istituzionale l’assessore comunale Francesco Calderoni e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni.