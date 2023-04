Il lungomare sud è più pulito con i volontari: trovate siringhe

Altra giornata di pulizie volontarie sul lungomare sud e spuntano le siringhe. Stavolta, a raccogliere i rifiuti sono stati ‘I ministri volontari della chiesa di Scientology’ di Macerata che insieme all’associazione ‘Naturalmente liberi’ di Corridonia, domenica hanno speso la propria mattinata per tutelare l’ambiente nell’ambito di un’iniziativa nata per celebrare la ’Giornata mondiale della terra’. Casacche gialle e guanti in mano, i militi, tra cui anche giovanissimi dai 7 ai 14 anni, hanno liberato l’arenile da vari elementi di sporcizia, come un copertone d’auto e due siringhe usate. "Dunque un ambiente pulito, ordinato e sicuro tutti lo preferiscono ed ha un effetto positivo anche sul morale della persona stessa che ci vive", dicono i ministri volontari. L’iniziativa continuerà nei prossimi fine settimana. E non è la prima volta che in città qualcuno si presta gratuitamente a ripulire l’ambiente: interventi, da parte di altri gruppi e associazioni, sono stati effettuati anche gli scorsi 2 aprile e 5 marzo e diversi anche nel corso del 2022. Segno che, purtroppo, l’inciviltà di alcuni è ancora una piaga molto diffusa. La giornata della pulizia della terra quest’anno è incentrata sul tema ‘Invest our time’: investire il nostro tempo per rendere il pianeta un posto migliore. Proprio ciò che fanno questi gruppi: "Investire tempo – concludono ’I ministri volontari della chiesa –, energie e risorse per lasciare il mondo un luogo prospero e desiderabile, frenando adesso le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici".

f. r.