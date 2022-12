Il luogotenente Pepe va in pensione. "Ha lasciato un segno indelebile"

"Se vero che siamo di passaggio è anche vero che non tutti lasciano il segno". Così il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, ha omaggiato il Luogotenente Biagio Pepe, che ora si godrà il meritato pensionamento dopo aver ricoperto, per oltre un decennio, il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monte San Giusto. "Nel suo caso il segno l’ha lasciato, sia nella comunità, svolgendo in maniera egregia il proprio compito, che tra i colleghi, e si capisce subito se chi svolge questo lavoro lo fa con passione e dedizione. Sicuramente il luogotenente Pepe è stato sempre un punto di riferimento". Ha aggiunto durante la cerimonia che si è tenuta ieri nella cornice del polo museale di Palazzo Bonafede, alla quale hanno partecipato anche il comandante della compagnia dei Carabinieri di Macerata, colonnello Giorgio Picchiotti e il comandante del Norm, capitano Serafino Dell’Avvocato, insieme al sindaco Andrea Gentili che ha consegnato, così come i colleghi di stazione, una targa celebrativa nelle mani del festeggiato. "Lo voglio ringraziare per questi 14 anni – ha affermato il primo cittadino – in cui è stato aperto al dialogo con le istituzioni e popolazione, voglio mettere in luce le doti umane e professionali aggiungendo anche la necessaria dose di sensibilità. Ritengo fondamentale in questi piccoli paesi avere un comandante come è stato Biagio Pepe in quanto la società di oggi così complessa ha bisogno di figure istituzionali presenti e vicine; perciò, invito i vertici dell’Arma ad individuare una figura che sappia interpretare al meglio il ruolo di comandate di stazione perché il nostro territorio ne ha bisogno". La chiusura è stata affidata ad un emozionato comandate Pepe. "In questi anni – ha raccontato – ho avuto un’ottima collaborazione con tutti e ho cercato di svolgere al meglio il mio compito. Sono arrivato nel 1991 ed oggi finisco come comandante, è l’unica stazione che ho vissuto appieno, per Monte San Giusto ci sarò sempre".

Diego Pierluigi